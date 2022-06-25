العراق يتغلب على الاردن في بطولة غرب آسيا

2022/06/25 | 23:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تغلب منتخب العراق اليوم السبت، على منتخب الاردن في الجولة الثالثة من بطولة غرب آسيا لمنتخبات الناشئين.

وفاز العراق على نضيره الاردني بنتيجة 2 - 0 في مدينة العقبة الاردنية.

وسجل الهدف الاول اللاعب امير جواد في الدقيقة (66) من وقت المبارة، فيما سجل اللاعب كرار جعفر الهدف الثاني في الدقيقة( 73).

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