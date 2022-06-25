بالاحضان.. بن سلمان يستقبل الكاظمي في جده (صور)

2022/06/25 | 23:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

آل سعود، رئيس مجلس الوزراء العراقي

مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، في مدينة

جدة.

يتبع ..

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