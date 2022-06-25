2022/06/25 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موعد الخروج من الإنسداد لم يحن ومخاوف الدخول بسيناريوهات معقدة أطراف التنسيقي تغازل الصدر بالدعوة لإنتخابات جديدة بغداد – قصي منذر يبدو ان موعد الخروج من نفق الانسداد السياسي الذي دخل مرحلة التعقيد بعد انسحاب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،لم يحن بعد بسبب مخاوف الخصوم من ركوب موجة تشكيل الحكومة بمعزل عن الصدريين الذين […]

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