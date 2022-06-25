2022/06/25 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرائق تلحق خسائر بمجمّع مشن والحي الصناعي وسط كركوك سقوط أربعة صواريخ في إعتداء هو الثالث على حقل دانا غاز بالسليمانية المحافظات – مراسلو (الزمان) سقطت اربعة صواريخ ،في اعتداء هو الثالث من نوعه خلال يومين ، على حقل دانة غاز في السليمانية.وقالت مصادر امنية ان (اربعة صواريخ عيار 107 ملم ،وقعت بالقرب من […]

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