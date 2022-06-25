2022/06/25 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حراك عربي واسع والكاظمي يزور طهران في إطار المباحثات مع الرياض بغداد – ابتهال العربي من المقرر ،ان يزور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،العاصمة الايرانية طهران ،في اطار المباحثات التي تحتضنها بغداد لاعادة العلاقات بين السعودية وايران الى سابق عدها.وقالت مصادر ان (الكاظمي سيزور طهران خلال الساعات المقبلة ،ضمن اطار المباحثات التي تحتضنها بغداد […]

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