بايدن وقادة مجموعة السبع يستعدون لإعلان حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا

2022/06/25 | 23:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن وزملاؤه من قادة مجموعة السبع على الإعلان عن حظر استيراد الذهب الجديد من روسيا، حسبما قال مصدر مطلع على الإعلان لشبكة CNN.

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