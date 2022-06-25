مطار النجف الدولي يقرر ايقاف الرحلات بسبب العاصفة الترابية

2022/06/25 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واعقررت إدارة مطار النجف الأشرف الدولي، إيقاف الرحلات الجوية في المطار بسبب العاصفة الترابية.وقال مدير اعلام المطار محمد قيس زوين لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تقرر إيقاف الرحلات الجوية من و إلى مطار النجف الاشرف الدولي و ذلك لسوء الاحوال الجوية و لمده ٣ ساعات بدءا من الساعة ١١ ليلا".هذا وتعرضت عدد من المحافظات ومن ضمنها العاصمة بغداد الى عاصفة ترابية شديدة.

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