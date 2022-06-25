2022/06/25 | 23:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن بلاده ستواصل تطوير برنامجها النووي “حتى يغير الغرب سلوكه غير المشروع”.وأضاف شمخاني خلال لقائه اليوم السبت مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في طهران، إن إيران “لن تقبل بأي اتفاق لا يوفر مطالبنا بشأن ضمانات أمريكية وأوروبية قابلة للتحقق”.وتابع […]

ظهرت المقالة شمخاني: طهران ستواصل أنشطتها النووية حتى يغير الغرب سلوكه أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمخاني: طهران ستواصل أنشطتها النووية حتى يغير الغرب سلوكه) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمخاني: طهران ستواصل أنشطتها النووية حتى يغير الغرب سلوكه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).