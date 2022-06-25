2022/06/25 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن قوات بلاده ستسعى لاستعادة "كافة المدن" من روسيا، ذاكرا سيفيرودونيتسك التي أعلن الجيش الروسي "احتلالها بالكامل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مرحلة صعبة أخلاقيا وعاطفيا".. رئيس أوكرانيا يؤكد أن بلاده ستستعيد مدنها كافة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مرحلة صعبة أخلاقيا وعاطفيا".. رئيس أوكرانيا يؤكد أن بلاده ستستعيد مدنها كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).