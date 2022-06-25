تعليق الرحلات الجوية بمطار النجف الدولي

2022/06/25 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت إدارة مطار النجف الدولي، مساء اليوم السبت، تسيير الرحلات الجوية بسبب انخفاض مدى الرؤية جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق.

وقال مصدر في الخطوط الجوية العراقية لـ (بغداد اليوم)، إن إدارة المطار أوقفت بشكل مؤقت الرحلات الجوية، وستستأنفها بعد تحسن حالة الطقس وعودة الرؤية إلى مدياتها الطبيعية.

وفي وقت سابق مساء اليوم اتخذت إدارة مطار أربيل الدولي القرار ذاته إلا أنها استأنفت حركة الملاحة الجوية بعد ساعة من إيقافها.

وتكررت العواصف الترابية التي اجتاحت العراق بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، وتقول تقارير غربية إن البلاد باتت عرضة للتصحر والجفاف جراء قلة تساقط الأمطار وقيام دول المنبع ببناء سدود على مصادر المياه وحرف مجرى الأنهر.

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