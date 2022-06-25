الكاظمي يصل جدة والأمير محمد بن سلمان في استقباله

2022/06/25 | 23:38 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى جدة مساء السبت.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

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كما كان في الاستقبال وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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