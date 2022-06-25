معادات الغرب منهج رجعي-3 - لبيب سلطان

2022/06/25 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لبيب_سلطان .3 ‎ الرجعية الدينية والرجعية العلمانية في العالم العربيلنتفق على الفهم العام لمصطلح "الرجعي" ألذي قصد به كل من يقف ‌بالممارسة والفكر عائقا امام التقدم الحضاري وتطور المجتمعات ورفض الحداثة والتنويروالأبقاء على القديم، يقابله مفهوم " التقدمي" أي الفكر والممارسة التي تتقبل وتساير الحضارة والتطور وتقدم المجتمع ، ودعنا كذلك نستخدم ثلاثة محاور اساسية تحدد حركة المجتمع الى الأمام "تقدمي" اوتراجعه ......





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