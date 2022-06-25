بعد وهم نهاية التاريخ - كمال غبريال

2022/06/25 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_غبريال في عام 1992 بعد سقوط المعسكر الاشتراكي،نشر الفيلسوف الأمريكي فرنسيس فوكوياما كتاباً بعنوان "نهاية التاريخ".يتوهم وصول البشرية إلى نهاية رحلة الصراع ضد التيارات المضادة لمسيرة الإنسانية.وبداية سيرها المستقيم نحو ازدهار حضارتها دونما معوقات.كم كان هذا وهماً جميلاً رائعاً.كنت أنا شخصياً في غمار فرحتي بسقوط معسكر الشمولية والقهر، من بين من تجسد هذا الوهم أمام عيونهم.لكننا سرعان ......





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