امريكا شيكابيكا !!! - حمدى عبد العزيز

2022/06/25 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز لم أجد إلا استعارة هذا العنوان (مع الاعتذارعن ذلك بالطبع) من الفيلم المصري الذي انتج في تسعينيات القرن الماضي والذي حمل نفس العنوان للمخرج المصري المعتزل خيري بشاره وبطولة المطرب محمد فؤاد وأنا اتابع أنباء إعلان الإدارة الأمريكية شطب بعض المنظمات الإرهابية من قوائم الإرهاب وعلي رأسها تنظيم (أنصار بيت المقدس) الذي يقوم بالعمليات الإرهابية بسيناء وكذا عصابة أو منظمة (كاهانا) الصهيونية المتطرفة ..



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