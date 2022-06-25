اذربيجان تتحدث عن حالة واحدة تسمح للعراقيين بدخول اراضيها

2022/06/25 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القائم بأعمال سفارة جمهورية

أذربيجان في العراق [http://non14.net/146164] نصير

ممدوف، السبت، عن "حالة واحدة" تسمح

للعراقيين بدخول اراضي بلاده.

وقال ممدوف في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "رداً

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