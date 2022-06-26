غاريث بيل يتخذ قرارًا حاسمًا .. وموناكو اقترب من إنجاز صفقة جناح ليفربول مينامينو

2022/06/25 | 23:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم الويلزي جاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد السابق، قراره بشأن مستقبله، بعد رحيله عن صفوف الميرينغي، عقب انتهاء عقده.

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