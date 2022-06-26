التجارة توجّه مواقعها باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية خزين الحنطة

2022/06/26 | 00:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجهت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، مواقعها باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية خزين الحنطة تحسبا لهطول امطار صيفيه كثيفة.وقال مدير عام الشركة محمد حنون في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم اصدار اعمام للفروع والمواقع التي قد تشهد موجة من الأمطار الغزيرة"، محملا" إدارات الفروع و المواقع مسؤولية المحافظة على الخزين".وطالب حنون، الادارات بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حملة تغطية الخزين ، لافتا الى ان المواقع الخزنية حال استلام التوجيه سارعت لتنفيذ حملة واسعة لتغطية الخزين حيث توزعت مجاميع من الموظفين للشروع بعمليات التغطية في مراكز تسويق الانبار و نينوى و كركوك و النجف والديوانية . وتابع حنون، ان "التوجيهات صدرت ايضا لمدراء المواقع والفروع في محافظات نينوى صلاح الدين والسليمانية واي مواقع اخرى تتعرض الى موجة هطول الامطار "، مؤكدا ضرورة الزام صعود البوكلاين فوق الخزين ويقوم بعملين التقليب لجفاف الحنطة تماما في الطبقة العلوية للبنكر ومن ثم التغطية بعد التاكد من جفاف الحنطة والتاكيد على وضع الاغطية على كل الخزين في الساحات والبناكر لجميع المواقع حفاظا على الخزين من التقلبات الجوية" .

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