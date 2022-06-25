ارتفاع حصيلة قتلى محاولة اقتحام سياج جيب مليلة الإسباني

2022/06/26 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى 23 مهاجرا من أصول أفريقية خلال محاولتهم، الجمعة، اقتحام السياج الحدودي انطلاقا من المغرب للعبور نحو جيب مليلية الإسباني، وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات المغربية المحلية، مساء السبت.

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