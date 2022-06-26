تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد

2022/06/26 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني، توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب العاصفة الترابية.وقال مدير اعلام سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في تصريح، أنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بسبب العاصفة الترابية"، مؤكدا أنه "سيتم استئناف الرحلات بعد زوال العاصفة".هذا وتعرضت عدد من المحافظات ومن ضمنها العاصمة بغداد الى عاصفة ترابية شديدة.

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