2022/06/26 | 00:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالاحضان.. محمد بن سلمان يستقبل مصطفى الكاظمي في جدة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: j59jhIXRa7o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالاحضان.. محمد بن سلمان يستقبل مصطفى الكاظمي في جدة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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