2022/06/26 | 00:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3xRxedOxF4Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين الرماحي: لو طبقه الصدر لما تجرء الاطار على الاعتراض.. ما هو الحل الذي اقترحه الرماحي؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسين الرماحي: لو طبقه الصدر لما تجرء الاطار على الاعتراض.. ما هو الحل الذي اقترحه الرماحي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).