تنويه عن قطع تام للكهرباء غداً في عدة مناطق جنوبي العراق

2022/06/26 | 00:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوه فرع توزيع كهرباء ذي قار جنوبي

العراق، يوم السبت، عن انطفاء تام

للكهرباء وزيادة بالقطع المبرمج يوم

الاحد في عدة مناطق لغرض "إصلاح قطع".

وذكر بيان لكهرباء ذي قار وتلقته وكالة

نون الخبرية، أن "فرع ش

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