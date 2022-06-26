العراق يسجل 6 إصابات جديدة بالحمى النزفية بينها حالة وفاة

2022/06/26 | 00:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت،

ارتفاعاً جديداً بإصابات ووفيات مرض

الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في

تصريح صوتي ورد لوكالة نون الخبرية،

إنه "تم تسجيل 6 حالات إصابة مؤكدة بمر

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