بطل إيطاليا يُجدد مفاوضاته مع حكيم زياش.. وتشيلسي يسعى لإبرام صفقة دي ليخت

2022/06/26 | 00:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدّد نادي إسي ميلان الإيطالي مفاوضاته مع المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، لضمّه إلى صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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