الخطوط الجوية العراقية: سوء الأحوال الجوية قد يؤخر رحلات بغداد – النجف

2022/06/26 | 00:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هام … تود إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن تعتذر لمسافرينا الكرام عن التأخير الذي قد يحصل في رحلاتها من والى مطاري بغداد النجف الدوليين في الساعات القليلة القادمة وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية ، وسيتم إعلامكم في حال هناك اي مستجدات فيما يخص رحلاتنا عبر موقع الشركة الرسمي.Media #iraqiairways 25/حزيران/2022

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