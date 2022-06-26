بغداد: قوة من الجيش تقتل شخصاً خلال محاولة للسيطرة على شجار

2022/06/26 | 00:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قتل شخص اليوم الأحد، نتية تعرض لرصاص اطلقته قوة من الجيش العراقي أثناء محاولة للسيطرة على شجار في منطقة الشعب.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “شجارا اندلع بين شخصين بالقرب من سوق شلال في منطقة الشعب، ما دفع قوة من الجيش العراقي الى الحضور واطلاق النار لهدف تفريق أصحاب […]

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