منظمة الصحة العالمية تنهي اجتماعها حول جدري القردة

2022/06/26 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، السبت، إن تفشي جدري القردة يشكل تهديدا صحيا يثير قلقا بالغا لكنه لا يبلغ في الوقت الراهن مرحلة إعلانه حالة طوارئ صحية عالمية.

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