"منشورات" غامضة تثير القلق الأمني واتهامات تطال ثلاث جهات سياسية في توزيعها

2022/06/26 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير الامني المحلي صادق عبد الله، الاحد، عن تورط ثلاث جهات سياسية بتوزيع منشورات غامضة لزعزعة الاستقرار السياسي في بغداد، داعيا الحكومة الى التحرك بالسرعة الممكنة لانهاء خطر تلك المنشورات.





وقال عبد الله في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان" اي منشور بغض النظر عما يتضمنه من مفردات وعناوين يجب ان يحظى بالاهتمام الامني سواء في بغداد او غيرها من المدن لأننا امام تحديات امنية معقدة يرافقها تداخلات خارجيها وداخلية من جهات كثيرة".

واضاف عبدالله، "اننا لا نستبعد ان تكون المنشورات الاخيرة في بغداد والتي تحمل مفردات التغير قادم او البديل قادم تقف وراءها ثلاث جهات بعضها يمتلك جماعات مسلحة ".

وتابع ان "بعض المنشورات ربما تكون مرتبطة بالتطورات الاخيرة في البرلمان او تريد اعادة الانتخابات او قد تكون مؤشرا لاحداث وتظاهرات قادمة لذلك على الحكومة مراقبتها والتعامل معها بجدية".

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