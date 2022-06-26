طالباني يزور ’كورومو’ ويطلق تصريحات وسط شخصيات رفيعة المستوى

2022/06/26 | 00:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زار نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني اليوم الأحد، حقل “كورمو”.وبحسب تدوينة لطالباني، اطلعت عليها ايرث نيوز، فقد “رافقه وزير البيشمركة ووزير الثروات الطبيعية وكالة ووكيل وزارة الثروات ومسؤولين امنيين، كذلك مع المسؤولين في شركة دانة غاز”.وطمأن طالباني، “بالعمل على حماية ارواح العاملين في الحقل وانهم كحكومة اقليم ليسوا بمعارضين […]

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