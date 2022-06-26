بوح كف – ميادة حمزة الحسيني

2022/06/26 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بّـوُحُ كَفٍّ..ميادة حمزة الحسيني امسكتُ ګفَّ يدهِ ، و ما بِينَ خُطوطِ كفّه وِبوحِ الجنِّ أطلتُ النَّظرَ ثمَّ ابتسمْتُ ، وخَضتُ في ماضي قَلبهُ والقادمِ لا بلْ كُلّ جوهرهِ فتوقّفتُ ، وبدأتُ اُدقّقُ في تفاصيل خُطوُطهِ فانبهرتُ ، وأدهشني ما ظَهرَ فيها لا بلْ خفتُ وقلتُ علّني تَسرّعتُ .بدأتُ أدُورُ حولَ ذاتي […]

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