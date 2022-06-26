طالباني: نعمل مع الحكومة الاتحادية للحد من الهجمات الصاروخية

2022/06/26 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، أن حكومة الاقليم تعمل مع الحكومة الاتحادية للحد من الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها المنشآت النفطية بكردستان.وقال طالباني خلال زيارته الى حقل كورمور الغازي في السليمانية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نسعى للمحافظة على ارواح العاملين في الحقل ، و نحن كحكومة اقليم نعمل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية للحد من هذه الهجمات".وأضاف: "نطمئن المواطنين باقليم كردستان ان هذه الهجمات لن تكون لها تاثير على انتاج الغاز الطبيعي في الاقليم"، مؤكدا ان "هذه الزيارة جاءت بعد عدة هجمات بالصواريخ على مشروع كبير".وفي وقت سابق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، عن تعرض حقل كورمور الغازي في السليمانية إلى قصف صاروخي هو الثالث من نوعه خلال 72 ساعة.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حقل كورمور الغازي في ناحية قادر كرم التابعة لقضاء جمجمال تعرض قبل قليل لقصف صاروخي للمرة الثالثة".وأضاف أنه "للمرة الثالثة خلال 72 ساعة، تم إطلاق صاروخ على حقل كورمور الغازي قبل قليل"، مبينا أنه "يأتي هذا في الوقت الذي وقع هجومان منفصلان على الحقل خلال اليومين الماضيين، وأطلقت خمسة صواريخ باتجاه الحقل في أوقات متفرقة".

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