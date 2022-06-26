غرق طفلين في دجلة ومساومة من الغواصين مقابل البحث عنهما (فيديو)

2022/06/26 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد افاد مصدر امني، الاحد، بان طفلين غرقا في نهر دجلة قبل 24 ساعة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "طفلين غرقا في دجلة قبل 24 ساعة"، مبينا أن "الشرطة النهرية تساوم ذوي الطفلين مقابل البحث عنهما".وأضاف أن "الغواصين طلبوا مليون دينار مقابل ساعة غوص واحدة للبحث عنهما".

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