علي هامش الحكايات - حمدى عبد العزيز

2022/06/26 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز دائماً ماكنت انظر إلي الفنان أو المبدع علي أساس القيمة التي تحتويها أعماله وأسلوبية إبداعه وآدائه ، ولهذا لااهتم كثيراً بالحكايات الخاصة والأسرار والسلوكيات الشخصية للمبدعين ، وإن كنت اتخذ موقفاً من أحدهم حينما يأتي بموقف أو تصريح صادم للمشاعر الإنسانية أو الوطنية (والحمدلله قلما يحدث ذلك) ، وإن كنت اتخذ موقفاً شديداً ممن يجني علي الإبداع ذاته ....



ولكن لفتت نظري مأساة بطلها المطرب الجميل الرا ......





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