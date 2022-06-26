أعرف بلادك - الحجر الأسود ..!؟ - 16 - مريم نجمه

#مريم_نجمه الحجر الأسود ..؟ أعرف بلادك - 16 غوطة دمشق : تأملت كثيراً , فكرت طويلاً بهذا الإسم " الحجر الأسود " .
لماذا سمّيَ الأسود ونحن في ريف دمشق ؟تساءلت , هل هذه المنطقة حصل فيها قديماً قديماً بركاناً , أو تأثرت ببركان قريب منها ؟ فالحجارة السوداء تكثر في منطقة البراكين كما في منطقة اللجاة , ومدينة " السويداء " ,وبلدة السودا , وبالتالي تصبح تربة منطقة البراكين تربة خصبة جداً للزراع ......
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