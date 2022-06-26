2022/06/26 | 01:40 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0dEKDDYts7w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحديات تواجه إعادة تأهيل المصانع وتشغيلها) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحديات تواجه إعادة تأهيل المصانع وتشغيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).