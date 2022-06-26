2022/06/26 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز استمعت للتسريب المنقول عن الفنانة نجلاء فتحي والذي تتحدث فيه عن الفنان عادل إمام وذلك بعد أن لفت نظري تلك العنواين التي يطلقها محترفي الإلهاء العام ، وكذلك تلك الأخبار التي تتحدث عن تحرك بعض المحامين من هواة الشهرة التقليديين لرفع قضايا عليها بمااعتبروه (إهانة للفن المصري) و(إهانة لقيمة فنية عظيمة متمثلة في الفنان عادل إمام ..وأحب كمتابع أن أوجز رأيي كمايلي :أولاً / مبدئياً فلكلا الفنانين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل أن تشتعل -التريندات- - حمدى عبد العزيز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل أن تشتعل -التريندات- - حمدى عبد العزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).