ماكرون يواجه صعوبات جدية / تحالف اليسار الفرنسي.. كتل برلمانية منفصلة وعمل مشترك - رشيد غويلب

2022/06/26 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب لا زالت تأثيرات نتائج انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية تتفاعل، ويبدو انها ستحدد ملامح مشهد السياسة الفرنسية خلال السنوات المقبلة، بما في ذلك انعكاساتها الإيجابية على نشاط اليسار الفرنسي بمعناه الواسع.



وقبل تناول اهم هذه الملامح، لابد من التذكير بالنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.نتائج نهائيةأتت النتائج النهائية والرسمية للانتخابات بالشكل التالي: حصل تحالف اليسار (التحالف الشع ......





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