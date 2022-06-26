الكاظمي وبن سلمان يؤكدان الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر بالمنطقة

2022/06/26 | 02:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الاقتصادي، فيما اكدا على الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر بالمنطقة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة التي وصلها في وقت سابق أمس السبت".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطويرها وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين، كذلك ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود ترسيخ السلام والتهدئة في المنطقة."وأشار الى ان "اللقاء شهد التأكيد على تدعيم التكامل الإقتصادي، والتعاون البيني بما يعزّز التنمية المستدامة في المنطقة، ويقوّي الجهود الثنائية لمواجهة الأزمات الإقتصادية".وأكّد الطرفان، بحسب البيان، على الدور البارز للعراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والدفع بجهود التهدئة والحوارات البنّاءة إلى الأمام.

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