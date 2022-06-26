2022/06/26 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل (يسار) ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (يمين) في مقر وزارة الخارجية في طهران في 25 حزيران/يونيو 2022 © ا ف ب أتا كيناري طهران (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الأوروبي وإيران السبت استئناف المفاوضات بشأن الملف النووي في الأيام المقبلة، بعد توقفها منذ أكثر من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق بين إيران والاتحاد الأوروبي على استئناف المحادثات النووية قريباً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق بين إيران والاتحاد الأوروبي على استئناف المحادثات النووية قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).