23 قتيلا في محاولة اقتحام سياج جيب مليلية

2022/06/26 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناظور (المغرب)-(أ ف ب) – ارتفعت أصوات في المغرب السبت للمطالبة بتحقيق “عاجل ومعمّق” في الفاجعة التي أودت بحياة 23 مهاجرا خلال محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلية الإسباني انطلاقا من المغرب الجمعة، في وقت ندّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ”مافيات الاتجار بالبشر” وبما اعتبر أنّه “اعتداء” على وحدة أراضي بلاده.وأعلن مصدر في […]

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