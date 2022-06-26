في ظاهرة الإنكسار والبناء النفسي - عباس علي العلي

2022/06/26 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الإنكسار النفسي واحد من أسوأ النتائج التي يمكن توقعها من تأثيرات الفشل والخذلان واليأس التي غالبا ما يصاب بها الإنسان كفرد والإنسان كمجتمع، نتيجة تداخل وأضطرابات واقعية محيطة في غالب الأحيان تكون قهرية بمعنى غير مرادة ولا منتخبة ولكنها تفرض بالقوة المادية أو المعنوية، أكثر ما تتعرض له المجتمعات التي تعاني أما من خلل في البناء القيمي والضبطي، أو تلك المجتمعات التي تتميز بالفردية العالية المتضخمة حت ......





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