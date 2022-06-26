القاموس القرآنى : الحب ( 1 ) الحب بالنسبة لله جل وعلا - أحمد صبحى منصور

2022/06/26 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : الله جل وعلا لا يحب :الله جل وعلا لا يحب المعتدين : وهم :1 ـ المعتدون على شرع الله جل وعلا بتحريم الحلال المّباح ، وهذا فى أغلب تشريعات المحمديين التى تؤثر الحظر والمنع ، فيتحول المباح الحلال الى مكروه أو حرام .



لا يجوز التحريم إلا بنصّ قاطع واضح ، ولذا فالمحرمات إستثناءات ، وكذلك المفروض الواجب من عبادات وأخلاق هى إستثناء .



وما بينهما مباح ، يمكن تنظيمه وليس تحريمه .



جاء النهى عن ......





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