المرور تعلن افتتاح نفق دمشق ببغداد بعد إكمال أعمال الصيانة

2022/06/26 | 02:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية المرور العامة، افتتاح نفق دمشق ببغداد بعد إكمال أعمال الصيانة.وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "سيتم افتتاح نفق دمشق في منطقة العلاوي اليوم الاحد الموافق في تمام الساعة ٦ صباحاً امام سير المركبات، بعد اكمال اعمال الصيانة" .

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