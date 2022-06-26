بعد نفي البرهان..

2022/06/26 | 02:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين وجود مجموعة "فاغنر" الروسية في السودان، أيام قليلة عن نفي رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجود المجموعة بالبلاد.

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