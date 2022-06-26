الكاظمي يلتقي ولي العهد السعودي

2022/06/26 | 03:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، في مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة التي وصل إليها في وقت سابق، السبت.

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