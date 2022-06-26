برشلونة يفاوض إشبيلية لحسم صفقة فرنسية

2022/06/26 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد تقرير صحفي إسباني، أنَّ برشلونة بدأ مفاوضاته مع إشبيلية، لضم المدافع الفرنسي جول كوندي، هذا الصيف.وطلب المدرب تشافي هيرنانديز، من إدارة ناديه حسم التعاقد مع كوندي، لتدعيم دفاع الفريق في الموسم المقبل.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنَّ برشلونة سيواجه منافسة شرسة من جانب تشيلسي، الذي يسعى هو الآخر لضم اللاعب، خاصة بعد رحيل أنطونيو روديجر إلى ريال مدريد، واقتراب رحيل أندرياس كريستينسن.وأضافت الصحيفة، أنَّ إشبيلية يشترط الحصول على 65 مليون يورو، بدون تضمين أي لاعب، للموافقة على رحيل كوندي.ورغم مطالب إشبيلية المرتفعة، وصعوبة التفاوض مع مونشي المدير الرياضي للنادي الأندلسي، إلا أن برشلونة يتطلع لإنهاء الصفقة.ويرتبط كوندي بعقد مع إشبيلية حتي صيف 2024.

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