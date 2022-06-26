رئيس الوزراء يصل إلى السعودية

2022/06/26 | 04:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مساء أمس السبت إلى المملكة العربية السعودية، وذلك قبيل زيارة مرتقبة إلى جمهورية إيران الإسلامية لبحث ملفات مهمة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي وصل مساء أمس إلى جدة بالمملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.



وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق أن الكاظمي رفقة وفد سيشارك في قمة سياسية ومؤتمر دولي للطاقة في المملكة العربية السعودية مطلع تموز المقبل.

إلى ذلك، أعرب مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أهمية مؤتمر الطاقة في الرياض الذي سيعقد بعد أيام، وسيحضره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالمؤتمر، وقال: إن "الموقف السياسي ليست لنا علاقة فيه، فنحن نتحدث عن مؤتمر مهم قد يرسم خارطة جديدة للدول المصدرة للنفط، فمن سيشارك بالمؤتمر هي الدول التي تمتلك نصف الصادرات العالمية للنفط، كما تمتلك هذه الدول ومن ضمنها العراق ثلثي الاحتياطي النفطي العالمي".

وبشأن زيارة الكاظمي المرتقبة إلى طهران، قال الباحث في الشأن الإيراني، صالح القزويني، لـ"الصباح": إن "من الملفات التي سيناقشها الكاظمي مع المسؤولين الإيرانيين استمرار ضخ إيران للغاز، خاصة مع حاجة العراق الماسة والمتزايدة للكهرباء في موسم الصيف، وهذا من الملفات المهمة في العلاقات بين البلدين". وبين أن "الكاظمي يمكن أن يناقش الوضع السياسي في العراق ومعرفة موقف إيران أو ما يمكن أن تقدمه لحل الانسداد أو ما يمكن أن تسهم فيه لحل هذه المشكلة".

وتابع أن "الملف الشائك الذي يمكن أن يناقشه رئيس الوزراء العراقي هو مشاركته في الاجتماعات التي سوف تعقد الشهر المقبل في السعودية بحضور الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، خاصة أن الذي يتحدث عنه هذا المؤتمر والاجتماع هو تأسيس تحالف لمواجهة إيران بحسب وسائل الإعلام الصهيونية، إلا أن المؤتمر ليس لهذا الغرض، مما استدعى من الكاظمي زيارة إيران للتأكيد على حيادية العراق في الصراعات الإقليمية والدولية وعدم السماح بتحويل أو استخدام أراضيه للإضرار بالمصالح أو السيادة الإيرانية".

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