520 مليون دولار لتطوير قطاع استكشاف النفط

2022/06/26 | 04:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: سعد السماك

رصدت شركة الاستكشافات النفطية مبلغ 520 مليون دولار لتطوير القطاع الاستكشافي للخام وزيادة احتياطيات العراق.

ويجري العراق عمليات استكشاف نفطية متواصلة على مساحات شاسعة من البلاد، محاولاً تحويل الأرقام التقديرية لكميات النفط إلى إنتاج حقيقي، ضمن خطط حكومية تهدف إلى زيادة حجم التصدير مستقبلاً، لتعضيد اقتصاد البلد.

وقال مدير الشركة باسم محمد خضير لـ"الصباح": إن الشركة أعدت خطة خمسية بكلفة 520 مليون دولار تهدف لتطوير القطاع الاستكشافي وتمويل المشروعات وشراء المعدات والأجهزة الحديثة وتدريب العاملين وتحسين البنية التحتية بإطلاق مشروعات كبرى.

وأشار إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة باهتمام بالغ تضمين الموازنة التخصيصات المطلوبة لملاءمة خطط التوسع في مشاريع الاستكشافات بالغاز المصاحب والحر، من أجل الوصول إلى 80 بالمئة من الاكتفاء الذاتي في احتياجات العراق بحلول العام 2026، وتجهيز محطات توليد الكهرباء التي تعتمد على استيراد جزء منه من الخارج.

ونوه بأن هناك 9 فرق استكشافية تابعة للشركة منتشرة في محافظات نينوى والأنبار والنجف والمثنى والبصرة وواسط ومحافظات أخرى.

ولفت خضير إلى اكتشاف كميات مشجعة من النفط في محافظة المثنى، ويجري العمل حاليا على البحث عن احتياطات جديدة لتعويض وزيادة الاحتياطات الموجودة في البلاد.

تحرير: علي موفق.

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