أضرب عن الطعام منذ احتجازه.. نقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق إلى المستشفى

2022/06/26 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق، حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة الإسلامي، السبت، إلى المستشفى، بحسب ما أكد محاميه.

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