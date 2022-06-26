العراق.. من فشل الدولة إلى فشل النظام السياسي

2022/06/26 | 06:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "المعضلة الكبرى تكمن في حالة النكران التي تعيشها الطبقة السياسية لعمق الأزمة التي وصل إليها النظام السياسي"

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